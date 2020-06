Actualidade

O secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico considera que "Portugal pode marcar pontos importantes" quando presidir ao Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, fazendo uso da sua vasta "experiência político-diplomática".

Em entrevista à Lusa, em Bruxelas, Georges Chikoti congratula-se por a União Europeia agora já assumir as relações com África "como uma prioridade", e considera que Portugal é o ator ideal para dar um novo impulso a essa parceria, como de resto o tem feito no seu histórico de presidências da UE.

"Certamente que muitos portugueses não sabem, mas Portugal é provavelmente um dos países europeus com maior experiência político-diplomática. Não são muitos os países que produziram um secretário-geral das Nações Unidas [António Guterres], um presidente da Comissão Europeia [Durão Barroso] e muitos diplomatas portugueses à volta do mundo" em postos-chave, observa.