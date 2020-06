Actualidade

O antigo chefe da diplomacia angolana Georges Chikoti afirma-se seguro de que o Governo de Angola sabe como lidar com as tensões em Cabinda, rejeitando que estas possam prejudicar a imagem do país como promotor de paz na região.

Em entrevista à Lusa, em Bruxelas, o atual secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico sublinha que "não há crise nenhuma que seja insolúvel" e nota que Angola já tem muita experiência na resolução de conflitos internos.

"Angola tem esta experiência de ter conflitos que por vezes opuseram a comunidade angolana no seu todo, mas eu tenho a certeza que existe uma vontade profunda do senhor Presidente João Lourenço de consolidar a paz em Angola, e Angola nos últimos anos sempre trabalhou para a consolidação da paz ao nível nacional, e acho que não vejo nada que possa prejudicar Angola para que ela consolide a sua paz e para que possa caminhar para a frente", afirmou.