Covid-19

O Governo timorense executou até meados de junho 60,4% dos mais de 150 milhões de dólares (133,45 milhões de euros) do Fundo Covid-19, para responder à pandemia, segundo um relatório do Ministério das Finanças.

O relatório, assinado pelo ministro das Finanças, Fernando Hanjam, e ao qual a Lusa teve acesso, nota que a execução do orçamento tinha atingido a 10 de junho os 90,621 milhões de dólares (80,62 milhões de euros) ou 60,4% do total.

Este total engloba pagamentos de prevenção e mitigação, no montante de 74,12 milhões de dólares (66 milhões de euros) - 49,.4% do orçamento total do programa -, e pagamentos para programa de acesso a produtos alimentares, não alimentares e serviços, no valor de 16,5 milhões de dólares (14,7 milhões de euros - 11% do total.