Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje um plano de estágios em parceria com empresas do território para permitir aos finalistas da universidade obterem experiência no mercado laboral, em crise devido à covid-19.

O programa de estágio "Vencer as dificuldades causadas pela epidemia e criar melhores perspetivas de trabalho" conta com mais de 1.800 vagas e tem a duração de três meses, indicou a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, em comunicado.

"As empresas de estágio compreendem empresas de assuntos públicos de Macau (nomeadamente empresas de água, eletricidade e telecomunicações), bancos e empresas grandes de lazer que irão oferecer vagas de estágio sobre a construção, tecnologia de informação, serviço de clientes, serviço de restauração, recursos humanos, aquisição de bens, finanças, gestão e operação de instalações", acrescentou.