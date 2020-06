Actualidade

O Governo timorense executou apenas 53,2% do orçamentado em regime duodecimal nos primeiros seis meses do ano, de acordo com os dados atualizados do Portal da Transparência do Ministério das Finanças.

Desde o início do ano até hoje o Governo tinha executado cerca de 445 milhões de dólares (395,9 milhões de euros), ou 53,2% do total de cerca de 866 milhões de dólares (770,5 milhões de euros) orçamentados.

O valor executado inclui compromissos de 27,62 milhões de dólares (24,57 milhões de euros) e obrigações no valor de 15,98 milhões de dólares (14,21 milhões de euros), pelo que o total efetivamente pago é de apenas 401,4 milhões de dólares (357,35 milhões de euros).