Covid-19

A taxa de desemprego de Macau entre março e maio fixou-se nos 2,4%, uma ligeira subida devido à crise causada pela pandemia da covid-19, indicaram no domingo as autoridades do território.

A população desempregada de março a maio totalizou 9.700 pessoas, mais 800 do que nos meses de fevereiro a abril, explicou em comunicado a Direção dos Serviços de Estatística e Censos.

"Entre os desempregados à procura de novo emprego, a maioria trabalhou anteriormente no ramo de atividade económica do comércio a retalho, assim como no ramo das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos", detalhou.