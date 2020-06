Actualidade

O Instituto Cultural (IC) de Macau disse à Lusa desconhecer os pormenores sobre um novo projeto que quer transformar Macau na sede internacional da "Hollywood do Oriente".

"O Instituto Cultural não possui informações pormenorizadas sobre o programa em questão", apontou, em resposta à agência Lusa.

Ainda assim, o IC frisou estar "muito entusiasmado com a existência de projetos culturais em diferentes áreas, favorecendo a formação de diferentes tipos de talentos culturais e o desenvolvimento do mercado, e desempenhando um determinado papel na promoção do desenvolvimento das indústrias culturais e criativas locais".