Actualidade

Pelo menos um polícia, dois seguranças e quatro membros do grupo que atacou hoje o edifício da Bolsa de Valores de Carachi morreram numa troca de tiros, segundo fontes policiais do Paquistão a diversas agências de notícias.

Pelo menos outras três pessoas ficaram ainda feridas no ataque realizado com recurso a armas de fogo e granadas no sul do Paquistão.

"Um grupo de terroristas tentou entrar no edifício da Bolsa de Valores. Na troca de tiros, os quatro atacantes morreram e posso confirmar que pelo menos um polícia morreu", disse à Efe um porta-voz policial, Rizwan Patel.