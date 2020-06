Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai acolher um laboratório de inovação e desenvolvimento da Altice Portugal, no qual vão ser desenvolvidos sete projetos tecnológicos na área da comunicação e plataformas 'wif-fi'.

"É um projeto importantíssimo, que, no fundo, concretiza uma ligação efetiva do ensino ao mundo empresarial", disse à agência Lusa o presidente do ISEC, Mário Velindro, mostrando-se satisfeito por conseguir alcançar uma das suas "metas" para a instituição.

Com este laboratório, "o ISEC passa a ter uma ligação forte a uma empresa de referência muito inovadora, onde a sofisticação tecnológica é o fator crítico da sua competitividade", acrescenta.