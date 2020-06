Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 42 anos, suspeito dos crimes de violência doméstica e de incêndio urbano, na localidade de Atalaia do Campo, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, foi hoje anunciado.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que o homem foi identificado e detido com a colaboração da GNR do Fundão.

O detido, trabalhador rural, é suspeito de um crime de violência doméstica e de um crime de incêndio urbano ocorridos na quarta e na quinta-feira, respetivamente, na localidade de Atalaia do Campo, no Fundão.