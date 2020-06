Actualidade

Os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico mantiveram em junho a recuperação "parcial" iniciada em maio, após os mínimos atingidos em abril devido à pandemia de covid-19, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O indicador de clima económico aumentou em maio e junho, sobretudo no último mês, após ter atingido em abril o valor mínimo da série. Os indicadores de confiança recuperaram em todos os setores, com destaque para a indústria transformadora, que registou o maior aumento da série, depois de ter registado o mínimo da série no mês anterior", apontam os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores do INE.

Segundo o instituto de estatística, na construção e obras públicas e no comércio os indicadores "recuperaram parcialmente" em maio e junho, tendo o indicador de confiança nos serviços aumentado em junho, após ter apresentado no mês anterior o valor mais baixo da série.