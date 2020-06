Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje o teto orçamental de 1.492,3 milhões de dólares (1.324 milhões de euros) para o Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 que espera aprovar no final de agosto.

Em comunicado o Governo explica que o teto de despesa para este ano - o país está em duodécimos desde 01 de janeiro - foi aprovado numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros, no Palácio do Governo em Díli.

Entre as prioridades o Governo destaca a "estabilização do setor social, com foco na saúde, educação, formação, água e saneamento e a estabilização do setor económico, com promoção do investimento do setor privado, da criação de emprego, da agricultura e da segurança alimentar e da política macroeconómica".