O município do Sabugal, no distrito da Guarda, está a promover as cinco vilas medievais do concelho com o objetivo de atrair visitantes para o território após o período de confinamento causado pela pandemia da covid-19.

O projeto "5 Vilas Medievais" abrange as localidades de Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Vila do Touro e Vilar Maior.

Segundo Amadeu Neves, vereador com o pelouro do turismo na Câmara Municipal do Sabugal, o "5 Vilas Medievais" permitiu "criar uma identidade comum" às cinco localidades abrangidas na iniciativa de dinamização turística.