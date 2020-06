Actualidade

O valor médio de avaliação bancária subiu três euros, para 1.114 euros por metro quadrado (m2) em maio face ao mês anterior, ultrapassando o recorde que tinha atingido em abril, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados do INE, o valor de 1.111 euros por metro quadrado registado em abril era o mais alto desde pelo menos janeiro de 2011, a primeira data da série estatística do instituto.

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação do INE, os 1.114 euros por metro quadrado de maio representam uma subida de 0,3% relativamente a abril e um aumento de 8,9% face ao mesmo mês do ano anterior.