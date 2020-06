Actualidade

O conselho independente da Rádio Televisão Caboverdiana (RTC), maior órgão da comunicação social do país, indigitou o economista Policarpo Carvalho para liderar o conselho de administração, seguindo o novo modelo de autonomia definido pelo Governo, foi hoje divulgado.

Além de Policarpo Augusto Alves Furtado de Carvalho, para presidente do conselho de administração, o conselho independente indigitou Margarida Filipa de Andrade António Fontes e Carlos Manuel Silva dos Reis como vogais, personalidades que serão ouvidas esta tarde na Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, confirmou fonte do parlamento.

Policarpo Carvalho é licenciado em Economia e em Gestão Bancária e Seguradora e já foi diretor do Comércio Interno e da Concorrência no ministério da Economia de Cabo Verde e, em 2016, nomeado administrador da Agência Nacional das Comunicações.