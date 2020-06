Covid-19

O volume de negócios no comércio a retalho caiu 13,1% em maio, em termos homólogos, recuperando 9,1 pontos percentuais (p.p.) quando comparado com abril, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em abril, a queda do volume de negócios no comércio a retalho tinha sido de 22,2%, face a igual mês do ano anterior, refere o INE.

A evolução do índice no mês de maio resultou de um aumento de 1,3% nos produtos alimentares - depois de uma diminuição de 4,8% no mês anterior - e de uma queda de 24,4% no volume de negócios dos produtos não alimentares (-35,5% em abril).