Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou hoje as previsões de crescimento para todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), agravando a recessão em todos, à exceção de Moçambique, que deverá crescer 1,2% este ano.

De acordo com a atualização das Previsões Económicas para a África subsaariana, hoje divulgadas em Washington, Moçambique é o único país lusófono africano que deverá manter um crescimento negativo, mas ainda assim a expansão da atividade económica foi revista em baixa, de 2,2% para 1,4% este ano, e de 4,7% para 4,2% em 2021.

Todos os outros lusófonos estarão em recessão este ano, com destaque para a Guiné Equatorial, que deverá enfrentar um crescimento negativo de 8,1%, mas recuperando para terreno positivo já no próximo ano, com uma expansão de 2,5%, segundo as previsões do FMI.