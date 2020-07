Actualidade

O FMI defendeu hoje que os governos africanos devem tentar renegociar a dívida pública com os credores oficiais e também com os credores da dívida privada, mesmo arriscando descidas no rating, para ganharem espaço para combater a pandemia.

"Os países que enfrentam desafios sobre a sustentabilidade da dívida devem iniciar de forma proativa negociações, quer com os credores oficiais, quer com os credores privados para a reestruturação dos pagamentos do serviço da dívida", lê-se na atualização das Perspetivas Económicas para a África subsaariana, hoje divulgada em Washington.

Os países da África subsaariana, em particular, devem também "explorar todas as opções disponíveis de apoio internacional", diz o FMI, lembrando que em 16 de junho o FMI já tinha aprovado um alívio do serviço da dívida a 28 países, 21 dos quais nesta região africana, até outubro deste ano, admitindo estender a ausência de pagamentos durante dois anos.