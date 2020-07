Actualidade

Miguel Pavão é o novo bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), de acordo com os resultados do escrutínio publicados no 'site' da ordem, que indicam um universo de 4.748 votantes, num total que ronda os 11 mil dentistas.

De acordo com os dados publicados pela OMD, o recém-eleito bastonário obteve 3.462 votos.

Nas eleições de sábado foi reeleito para presidir ao Conselho Deontológico Luís Filipe Correia, com a lista única que encabeçava - "Unidos pela Ética" - a obter 4.113 votos, de um universo de 4.723 votantes.