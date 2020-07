Covid

As autoridades sanitárias do Irão anunciaram hoje a morte de 162 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais elevado de vítimas mortais da doença num só dia registado no país desde o início da pandemia.

Até ao momento o número de mortos mais elevado registado num só dia no Irão tinha sido 158, no início do mês de abril.

"Este aumento é o reflexo do nosso desempenho em termos gerais: quer em relação à reabertura quer no que diz respeito aos procedimentos sanitários", lamentou hoje Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.