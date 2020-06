Covid-19

A chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, lamentou hoje a falta de consulta por parte do executivo britânico sobre o levantamento, para certos países, da quarentena imposta devido à pandemia da covid-19 e admitiu tomar medidas diferentes.

"O Governo do Reino Unido fez o anúncio sobre as chamadas pontes aéreas, que permitem viajar de e para certos países sem restrições de quarentena, infelizmente sem qualquer consulta prévia com o Governo escocês. Como resultado, ainda estamos a considerar a nossa resposta e as nossas próprias propostas", disse hoje durante a conferência de imprensa diária sobre a crise do coronavírus.

O ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, afirmou na semana passada que a lista de países com os primeiros 'corredores' seria revelada hoje, mas uma porta-voz oficial não confirmou à Lusa se a decisão será anunciada até ao final do dia e o jornal Daily Telegraph adiantou que poderá acontecer só na quarta-feira.