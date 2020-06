Covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou hoje a registar cerca de 85% dos novos casos de covid-19, com 225 das 266 infeções reportadas desde domingo, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, LVT registou 84,6% dos novos casos, percentagem quase idêntica à de domingo, quando a região tinha reportado 85% dos novos casos.

Contudo, apesar de a percentagem ser muito semelhante, o número de casos em LVT desceu relativamente a domingo (tal com os números totais do país), tendo sido reportadas 225 das 266 novas infeções, enquanto no domingo a região tinha 391 dos 457 novos casos.