O Tribunal da Concorrência confirmou a condenação da Gold Energy pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a uma multa de 105.000 euros, por várias infrações, ao abrigo do Regime Sancionatório do Setor Energético, foi hoje divulgado.

De acordo como um comunicado hoje emitido pela ERSE, o "Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão confirma no essencial a condenação da Gold Energy - Comercialização de Energia, S.A., decidida pela ERSE, por infrações puníveis ao abrigo do Regime Sancionatório do Setor Energético. A sentença condenatória, que transitou em julgado, fixou coima única de 105.000 euros".

Em causa está a abertura, em 2017, de um processo de contraordenação contra a Gold Energy, que foi formalmente acusada pela ERSE em 2019 por 58 casos de práticas negligentes no setor elétrico e 61 no setor gasista.