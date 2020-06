Covid-19

(SUBSTITUÍDA PELA NOTÍCIA N.º 29104996, PARA CORRIGIR O NÚMERO TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS, QUE É 41.912 E NÃO 41.921)

Lisboa, 29 jun 2020 (Lusa) - Portugal regista hoje mais quatro mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e mais 266 infetados, cerca de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.568 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 41.921 infetados.