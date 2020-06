Covid-19

O Governo cabo-verdiano anunciou hoje o adiamento para 15 de julho da retoma das ligações aéreas domésticas, prevista para esta terça-feira, devido à evolução epidemiológica da covid-19 no arquipélago.

Numa nota do Governo, a que a Lusa teve acesso, é referido que a decisão ficou a dever-se "ao aumento de novos casos de infeção pelo novo coronavírus no país" e surge depois de a retoma das ligações aéreas internacionais para o arquipélago, prevista para julho, também já ter sido, na semana passada, para o mês de agosto.

Cabo Verde regista um acumulado de 1.165 casos de covid-19 desde 19 de março, com 12 óbitos, mas só nos últimos três dias contabilizou 138 novos infetados. No registo global, há ainda 608 recuperados, sendo que, das nove ilhas habitadas do arquipélago, apenas Fogo e Brava não diagnosticaram até ao momento casos da doença.