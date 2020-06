Covid-19

A Comboios de Portugal (CP) não tem capacidade para aumentar o número de comboios em circulação na Área Metropolitana de Lisboa (AML), afirmou hoje o ministro das Infraestruturas, revelando que está em estudo a possibilidade de alterações de horários.

"Não temos capacidade na infraestrutura para aumentar o número de comboios em circulação", avançou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, numa declaração aos jornalistas sobre os comboios na AML, com a presença do presidente da CP, Nuno Freitas, e do vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) Carlos Fernandes.