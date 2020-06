Actualidade

O Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos (INAR) de Angola disse hoje que está a trabalhar com as autoridades judiciais sobre o manifesto de bispos e pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que estão contra a direção brasileira.

Segundo o diretor do INAR, Francisco Castro Maria, que reagia aos novos desenvolvimentos na IURD, ocorridos na semana passada, com pastores e bispos angolanos a tomarem a direção da igreja, por não concordarem com a gestão dos brasileiros, a reação atual é consequência da situação denunciada em novembro de 2019.

"Recebemos o manifesto dos pastores e bispos angolanos e temos estado a trabalhar nisso, mais do que isso não podemos avançar nada. Agora compete aos órgãos de justiça se pronunciar, sobretudo à PGR (Procuradoria-Geral da República)", disse Francisco Castro Maria, em declarações hoje à agência Lusa.