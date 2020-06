Actualidade

O município da Pampilhosa da Serra defendeu hoje que Penacova deve pagar uma indemnização de quase sete milhões de euros por ter saído da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN).

Em comunicado, a Câmara da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, divulgou um resumo dos trabalhos da última reunião da Assembleia Municipal (AM), realizada na sexta-feira, em que foi ratificada uma "tomada de posição" relativa à desvinculação de Penacova da APIN, antes aprovada pelo executivo.

Contendo argumentação idêntica à de textos já divulgados por outros municípios, o documento foi aprovado pela AM com uma maioria de votos a favor do PSD e duas abstenções do PS.