Actualidade

O arquiteto Gonçalo Byrne, eleito presidente da Ordem dos Arquitetos (OA), considera que a atual pandemia "veio acelerar as mudanças já em curso em Portugal", ao nível da construção do espaço público e redução da pegada ecológica.

"O choque da pandemia despertou muito a sensibilidade das pessoas para estas questões", disse Gonçalo Byrne à agência Lusa, após a vitória das eleições para a OA, encabeçando a lista C, uma das quatro candidatas.

Contactado pela Lusa sobre as prioridades do seu mandato, Byrne destacou o combate à precariedade laboral dos arquitetos, sublinhando que a sua candidatura "foi e vai ser sempre inclusiva, de portas abertas para o diálogo com todos os arquitetos, as outras ordens profissionais, os governantes e a sociedade".