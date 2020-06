Covid-19

O parque de campismo da Galé, em Grândola, reabriu hoje ao público após encerramento temporário devido a um surto de covid-19, que infetou 11 pessoas da zona, além de 20 jovens de Lisboa e Setúbal.

"O parque de campismo reabriu hoje com todos os requisitos e com o acompanhamento da autoridade de saúde e os utilizadores que testaram negativo saíram das instalações. Dos que estavam em isolamento, um decidiu permanecer e os outros dois voltaram para as suas casas, com vigilância das autoridades de saúde", disse hoje à agência Lusa Fernanda Santos, responsável da autoridade de saúde pública do litoral alentejano.

Até hoje, o total do surto na Galé, com origem numa festa realizada no parque de campismo e além das duas dezenas de jovens, "corresponde a nove casos positivos em Grândola e dois em Sines, que são secundários", indicou a delegada de saúde.