Actualidade

O município de Montemor-o-Velho vai investir mais de 1,5 milhões de euros na criação do Parque Urbano Ribeirinho, cujas obras começam em julho, disse hoje o presidente da Câmara à agência Lusa.

Emílio Torrão adiantou que, até agosto, a autarquia do Baixo Mondego prossegue ou vai iniciar "cerca de 50 empreitadas" nas 11 freguesias do concelho, cujo investimento total ultrapassa os 8,5 milhões de euros, com financiamento europeu na maior parte dos casos.

Na área da recuperação e construção de vias, serão aplicados 2,3 milhões de euros, enquanto o investimento na requalificação urbana e diversas infraestruturas ascende a 6,3 milhões de euros.