Actualidade

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, mostrou-se hoje confiante de que o setor retomará "a rota de crescimento" brevemente e garantiu que os seus profissionais estão prontos para acolher os turistas que procurem Portugal.

"Estamos prontos, estamos abertos e estamos com uma garra desgraçada", afirmou Rita Marques, durante a cerimónia de celebração de um protocolo com a Associação das Termas de Portugal para a atribuição do selo "Clean & Safe" às Termas de Portugal, realizada em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

No seu entender, é importante passar uma "mensagem de esperança, de otimismo", porque os últimos meses "têm sido difíceis".