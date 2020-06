Actualidade

O novo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Carlos Santos, negou hoje que esteja em curso qualquer processo de desqualificação do Hospital Geral (Covões).

"Os objetivos e os planos para o Hospital Geral não estão nem de longe nem de perto associados a qualquer desqualificação. Pelo contrário, há uma permanente qualificação e projetos para aquela unidade hospitalar, que é absolutamente essencial para a estratégia do CHUC como um todo", disse o responsável à agência Lusa.

Carlos Santos acompanhou na manhã de hoje uma visita de deputados de vários partidos àquela unidade, liderada pelo social-democrata Maló de Abreu, eleito por Coimbra, naquele que foi o seu primeiro ato público depois de assumir a liderança do centro hospitalar.