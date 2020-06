Actualidade

Quatro deputados do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) aprovaram hoje a discussão parlamentar do programa de Governo, liderado por Nuno Nabian, contrariando a posição do partido, que não reconhece legitimidade ao executivo.

A comissão permanente do PAIGC tinha dado indicações para os 47 deputados do partido, eleitos nas legislativas de março de 2019, não participarem na sessão plenária, que entre vários assuntos, pretende definir que tem a maioria no parlamento.

Hoje compareceram na sessão plenária cinco deputados do PAIGC, incluindo o Presidente do parlamento, Cipriano Cassamá, que se absteve de participar na votação.