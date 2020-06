Actualidade

Bispos angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) acusaram hoje a ala brasileira da instituição de contratar elementos para perseguir os pastores nacionais, uma situação que já foi participada à polícia, disse hoje à agência Lusa o porta-voz do grupo.

Segundo Silva Matias, representante do grupo que rejeita ser classificado como dissidente, reafirmando-se membro da igreja, no domingo alguns pastores foram perseguidos por viaturas em alta velocidade com viaturas, mas "conseguiram escapar".

"Já demos a participação à polícia, que deu cobertura com um grupo para escoltar", disse Silva Mateus, porta-voz da ala reformadora da IURD, reiterando que "os pastores que deram início a esse movimento, no dia 22 (de junho) estão a sofrer ameaças por parte da ala brasileira".