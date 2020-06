Covid-19

A França registou 35 mortes com o novo coronavírus, nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos desde o início da pandemia de covid-19 para 29.813, segundo as autoridades de saúde do país.

Das 29.813 pessoas que morreram, 19.325 estavam internadas em hospitais e as restantes em casas de repouso e centros de apoio.

Em França, 8.688 pessoas permanecem hospitalizadas - após as autoridades terem registado 102 novos internamentos nas últimas 24 horas --, das quais 619 estão em estado grave nos serviços de cuidados intensivos (menos 15 do que no domingo).