Actualidade

As autoridades angolanas instauraram um novo processo-crime para aferir e imputar responsabilidade criminal dos autores dos últimos acontecimentos ocorridos nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que opõe pastores angolanos e brasileiros.

Num comunicado de imprensa, o Ministério do Interior refere que tem acompanhado com atenção, os conflitos internos que ocorrem no seio da igreja, baseados em acusações às suas lideranças em Angola, por atos que poderão ser considerados como infrações criminais a luz da lei penal vigente, dando assim lugar a abertura de processo-crime que corre os seus termos no Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Depois da denúncia em novembro de 2019, a nota realça que nos últimos dias ocorreram novos factos nos templos da IURD, que consistiram na tomada do controlo das instalações, "com recurso a força, ameaças de morte, ofensas corporais e uso de armas de fogo".