Uma petição pública que quer impedir a construção de um túnel na zona de Miramar, concelho de Vila Nova de Gaia, o qual está incluído nas obras de renovação da via ferroviária local, ultrapassou hoje os 1.100 subscritores.

A petição tem como título "Não Destruam Miramar: Não ao Túnel", como destinatário "Amigos de Miramar" e cerca das 18:45 de hoje registava 1.172 subscritores.

No texto da petição lê-se que "tornou-se recentemente do conhecimento dos moradores de Miramar que existe um plano de construção de um túnel rodoviário na Avenida Vasco da Gama para travessia da passagem de nível, com a sua supressão, projeto esse que se encontra na iminência de se concretizar", concluindo que "quem conhece esta zona sabe que se destaca pela sua traça arquitetónica antiga e cuidada".