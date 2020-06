Actualidade

O deputado social-democrata Maló de Abreu defendeu hoje que o Hospital Geral de Coimbra (Covões) deve ser valorizado no âmbito de uma estratégia para a cidade voltar a ser um grande centro da saúde em Portugal.

"Coimbra deixou de ser a capital da saúde e tem de voltar a ser um grande centro da saúde no país e no estrangeiro, com grandes centros de referência nacionais e mundiais", disse à agência Lusa o parlamentar eleito por Coimbra.

Maló de Abreu foi indicado pela Comissão de Saúde como deputado relator da Petição que trata de "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade".