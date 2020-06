Actualidade

O PSD acusa o PS de destruir o SNS em Coimbra, em resultado designadamente da "insuficiência recorrente de meios financeiros próprios" para o Centro Hospitalar e Universitário e da "desqualificação" do Hospital dos Covões.

"Coimbra assiste, com profunda tristeza, ao desmantelamento progressivo do melhor exemplo de Serviço Nacional de Saúde (SNS) do país e à perda irreparável do estatuto de capital de saúde que foi construído por gerações sucessivas de profissionais de saúde e por uma escola médica de referência internacional", afirmam os sociais-democratas.

O PSD entende que não deve "participar no triste espetáculo político - com anos de repetição - dos vários protagonistas socialistas no poder", desde a Câmara Municipal, à administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), à direção da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e ao Ministério da Saúde, sublinhando que "todos são socialistas na cadeia de decisão política".