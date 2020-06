Actualidade

A Assembleia Municipal de Coimbra repudiou hoje o "desmantelamento e destruição de serviços de referência" e a "delapidação de recursos" em saúde e exigiu que a administração do CHUC considere o Hospital dos Covões de "primordial importância".

Uma moção apresentada pelo PS, hoje aprovada pela Assembleia Municipal (AM) de Coimbra, manifesta "repúdio pela ação de administrações cessantes do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)", que têm "demonstrado irredutibilidade no desmantelamento e destruição de serviços de referência, e delapidação de recursos organizativos em saúde".

Trata-se de serviços "bem estruturados, de resultados de sucesso e de renome nacional e internacional", cujo desmantelamento prejudica "Coimbra e a sua imagem de topo na área da saúde e serviços", sustenta a moção.