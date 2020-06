Actualidade

A segunda vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Odete Semedo, afirmou hoje que assistiu-se hoje no parlamento à consumação do golpe de Estado, iniciado em 27 de fevereiro.

Odete Semedo discursava na sede do PAIGC para assinalar a ausência do partido na sessão parlamentar, hoje iniciada, em que uma maioria de deputados começou a discussão do programa do Governo, do primeiro-ministro Nuno Nabian.

"Estamos a assistir hoje à consolidação, consumação do golpe de Estado, no parlamento, que acreditávamos, que por ser a casa da democracia, ia dizer não à ilegalidade", defendeu Odete Semedo.