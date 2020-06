Actualidade

O ex-porta-voz do PS Vitalino Canas decidiu retirar a candidatura a juiz do Tribunal Constitucional (TC), depois do chumbo do parlamento em fevereiro, "o que foi consensualizado com o PS há algumas semanas", adiantou hoje à agência Lusa.

"Venho comunicar que depois de longa ponderação (a pandemia também deu para isso) e de ter reavaliado a possibilidade de obter uma posição diferente dos deputados do PSD e de outros partidos que não votaram na candidatura, entendi, em diálogo estreito com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não haveria interesse em prolongar a situação de indefinição", pode ler-se numa declaração enviada por Vitalino Canas à agência Lusa.

Assim, o antigo secretário de Estado considerou que "a melhor opção por agora é retirar a candidatura" a juiz do Tribunal Constitucional, "o que foi consensualizado com o PS há algumas semanas".