Actualidade

O FC Porto venceu hoje por 1-0 na visita ao terreno do Paços de Ferreira, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e aumentou a vantagem sobre o Benfica na liderança da competição.

O defesa Mbemba, aos 07 minutos, marcou o golo que garantiu o segundo triunfo consecutivo dos 'dragões' na prova.

Com esta vitória, o FC Porto (70 pontos) aproveitou a derrota do Benfica na visita ao Marítimo (2-0), que levou à saída do técnico Bruno Lage, para aumentar para seis pontos a diferença para os 'encarnados', que somam 64, enquanto o Paços de Ferreira está em 13.º, com 31 pontos, sete acima da zona de despromoção.