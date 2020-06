Covid-19

O Brasil contabilizou 692 mortos e 24.052 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro, acrescentando que a taxa de letalidade da doença no país está em 4,3%.

O Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, totaliza agora 58.314 óbitos e 1.368.195 casos confirmados de covid-19 desde o registo oficial da pandemia no país, em 26 de fevereiro.

De acordo com a tutela da Saúde, o país sul-americano tem agora uma incidência de 27,7 mortes e 651,1 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.