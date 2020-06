Actualidade

A Casa Branca disse esta segunda-feira que "não há consenso" entre os serviços de inteligência norte-americanos sobre a veracidade da informação dos alegados prémios prometidos pela Rússia aos talibãs para matarem tropas dos Estados Unidos no Afeganistão.

"Não há consenso dentro da comunidade de inteligência sobre estas acusações e, por isso, há opiniões em desacordo de alguns elementos desta comunidade quanto à veracidade da informação veiculada", realçou a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, em conferência de imprensa.

Segundo noticia a agência EFE, em causa estão as informações publicadas pelo jornal New York Times, na sexta-feira, de que os serviços de informações norte-americanos concluíram há vários meses que responsáveis russos ofereceram recompensas por ataques bem-sucedidos a militares norte-americanos, em 2019, quando os Estados Unidos e os talibãs negociavam um fim para o conflito no Afeganistão.