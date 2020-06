Actualidade

O Instituto Cultural (IC) de Macau anunciou hoje ter incluído 55 tradições no "inventário do património cultural intangível" do território, entre as quais manifestações do legado português.

Entre as escolhas do instituto do antigo território administrado por Portugal estão a Dança Folclórica Portuguesa, Arraial de São João, Procissão de Santo António, ou o fabrico e pintura de azulejos portugueses.

Esta decisão, frisou o IC em comunicado, tem como objetivo "reforçar a salvaguarda do património cultural intangível de Macau e de identificar as manifestações deste património que requerem conservação".