(REPETIÇÃO) Taipé, Taiwan, 30 jun 2020 (Lusa) - O filme "A metamorfose dos pássaros", da realizadora portuguesa Catarina Vasconcelos, foi distinguido com o Prémio Especial do Júri do Festival de Cinema de Taipé, em Taiwan, anunciou hoje a agência Portugal Film.

"Depois de ter vencido o Prémio da Crítica Internacional - FIPRESCI, na Berlinale, onde teve a sua estreia mundial, e o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vilnius, na Lituânia, a primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos vence hoje o Prémio Especial do Júri no Festival de Cinema de Taipé, o mais importante festival de cinema de Taiwan", refere a Portugal Film, num comunicado hoje divulgado.

"A metamorfose dos pássaros", a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, estava integrada na competição 'New Talent' (Novo Talento, em português), que inclui 12 filmes "que revelam novos cineastas".