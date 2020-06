Hong Kong

Vários ativistas proeminentes de Hong Kong anunciaram hoje que abandonaram o partido Demosisto, associado à causa independentista do território, minutos depois de ter sido noticiado que Pequim ratificara a controversa lei de segurança nacional.

Demosisto é uma organização política fundada em 2016 por Wong, Chow e Law, líderes estudantis que desempenharam um papel fundamental na chamada "Revolução dos Guarda-Chuvas", os protestos pró-democracia que Hong Kong viveu durante quase 80 dias em 2014.

"Um destino fatídico é nos apresentado, dificuldades pessoais são imprevisíveis e temos de as enfrentar com coragem. Anuncio a minha renúncia como secretário-geral do Demosisto e a minha partida do Demosisto. Realizarei o meu protesto a título pessoal", garantiu nas redes sociais o ativista Joshua Wong, falando mesmo no início de um "reinado de terror".