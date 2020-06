Actualidade

O Tribunal Supremo de Angola deu razão parcial ao recurso apresentado pela defesa do general Bento "Kangamba", revogando medidas de coação, entendendo que não tentou fugir à Justiça, segundo decisão à qual a Lusa teve hoje acesso.

"Julgamos que a sua conduta não configura fuga que de 'per si' justifique a aplicação do conjunto de medidas de coação que lhe foram aplicadas, medidas essas que em nosso entender devem ser alteradas, mantendo-se apenas a de interdição de saída do país por se afigurar judiciosa e menos gravosa enquanto tramita o processo principal em cujo factos determinaram a sua aplicação", lê-se no despacho daquele tribunal.

O general Bento dos Santos "kangamba", casado com uma sobrinha do ex-chefe de Estado angolano (1979-2017), José Eduardo dos Santos, e presidente do clube de futebol luandense Kabuscorp Sport Clube do Palanca, foi detido a 29 de fevereiro, na província do Cunene, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), quando tentava fugir para a Namíbia, acusação que o também empresário negou.